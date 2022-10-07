Жовтень, 07 в 10:11

Повномасштабна війна в Україні почалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

Сині ділянки — територія, звідки окупантів вибито;

— територія, звідки окупантів вибито; Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – початку квітня;

— територія, звільнена наприкінці березня – початку квітня; Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення;

— територія, що потребує уточнення; Червоні ділянки — територія, захоплена окупантами;

— територія, захоплена окупантами; Чорний колір — територія Криму та ОРДЛО;

— територія Криму та ОРДЛО; Рожевий колір — територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, аеродроми, які використовує ворог, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Значення кольорів на карті:

Синій — уряд України, НАТО, інші західні сили;

— уряд України, НАТО, інші західні сили; Червоний — Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.