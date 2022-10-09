Колаборанти вивозять сім’ї з Нової Каховки та Старобільська

Жовтень, 09 в 7:40

Колаборанти разом із своїми посіпаками, злякавшись успіхів Сил оборони України, тікають із тимчасово окупованих територій України.

Так, Генеральному штабу Збройних сил України відомо, що представники окупаційної влади Нової Каховки Херсонської області вивозять свої сім’ї на поки захоплену територію Автономної Республіки Крим.

В української сторони є інформація, що 7 жовтня до міста Севастополь відбула колона з 12 мікроавтобусів.

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Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області.

Там почали евакуйовувати колаборантів із Старобільська до Луганська.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях триває тиск на малий та середній бізнес.

У Горлівці Донецької області із початку жовтня податкова інспекція Російської Федерації розпочала перевірки.

У компаніях, де виявили “порушення”, відбувається рейдерське захоплення.

Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

У Мелітопольському районі Запорізької області окупаційні війська влаштовують обшуки та викрадають приватні автомобілі в гаражних кооперативах.

Відбувається це нібито в межах боротьби з партизанами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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