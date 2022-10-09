Жовтень, 08 в 23:43

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим могли вдарити по Кримському мосту.

Він зазначив, що російські військові вигадують різні причини вибуху, серед яких порушення правил пожежної безпеки та самогубця на вантажівці, який підірвався.

– Смертник на вантажівці не зміг би обвалити три прольоти мосту. Тим більше, що підрив вантажівки для моста – це повітряний вибух. Висота кузова – приблизно 1,20 метрів, і якщо всередині фургончика була б вибухівка – для моста це був би повітряний вибух, це означає, що на міст вплинула б тільки ударна хвиля. А щоб створити ударну хвилю такої потужності – потрібен був би дуже потужний заряд. Ця версія ніяк не клеїться до того, що причиною вибуху був смертник, який підірвав себе, – сказав військовий експерт.

Жданов зазначив, що в Росії навіть припустити не можуть, что до вибуху причетна Україна. Цей варіант стане катастрофою, яка викличе нову хвилю політичної кризи всередині РФ.

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– Якщо знайшли засіб, який дістав до цього мосту, то йому більше не жити. Ці прольоти будуть добиті. Якщо почнуть ремонт – ще раз доб’ють. Згадайте Антонівський міст. Вважайте, що це була генеральна репетиція, тільки там були HIMARS, які не могли зруйнувати проліт, а тут щось дуже потужне, що знесло кілька прольотів автомобільної частини, – додав Жданов.

Джерело: Олег Жданов