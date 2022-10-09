Зруйнували пірс та будинок: п’ять дронів-камікадзе атакували Нікополь
Упродовж минулої доби російські війська активно залучали дрони-камікадзе Shahed-136 для обстрілу Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Два дрони намагалися атакувати Миколаївський район, але їх знищили сили протиповітряної оборони.
Ще п’ять Shahed-136 атакували Нікополь Дніпропетровської області.
Дрони-камікадзе зруйнували приватний будинок та пірс.
Пошкоджено ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач.
Крім того, через ворожу атаку загорівся очерет.
– Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, – повідомили 9 жовтня в Оперативному командуванні Південь.
По промисловій зоні Марганецької громади окупанти вдарили важкою артилерією.
Там пошкоджено промислову будівлю. Минулося без людських втрат.
Ще два російські безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 були збиті над Миколаївською та Одеською областями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Сергій Братчук