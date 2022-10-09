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Факти / Україна

Зруйнували пірс та будинок: п’ять дронів-камікадзе атакували Нікополь

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дрон-камікадзе, випущений по Одесі 25 вересня 2022

Упродовж минулої доби російські війська активно залучали дрони-камікадзе Shahed-136 для обстрілу Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Два дрони намагалися атакувати Миколаївський район, але їх знищили сили протиповітряної оборони.

Ще п’ять Shahed-136 атакували Нікополь Дніпропетровської області.

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Дрони-камікадзе зруйнували приватний будинок та пірс.

Пошкоджено ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач.

Крім того, через ворожу атаку загорівся очерет.

– Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, – повідомили 9 жовтня в Оперативному командуванні Південь.

По промисловій зоні Марганецької громади окупанти вдарили важкою артилерією.

Там пошкоджено промислову будівлю. Минулося без людських втрат.

Ще два російські безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 були збиті над Миколаївською та Одеською областями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Сергій Братчук

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