Жовтень, 09 в 10:51

Втрати РФ у війні проти сягнули 62 500 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували 440 окупантів, повідомляє Генштаб вранці 9 жовтня.

Збройні сили України також знищили ще 14 танків ворога, 22 бойові броньовані машини, 18 артсистем, збили гелікоптер, сім дронів та крилату ракету.

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 9 жовтня:

особовий склад – близько 62 500 (+440) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 486 (+14);

бойові броньовані машини – 5 133 (+22);

артилерійські системи – 1 477 (+18);

РСЗВ – 348 (+3);

засоби ППО – 180;

літаки – 266;

гелікоптери – 235 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 086 (+7);

крилаті ракети ‒ 247 (+1);

кораблі/катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 890 (+15);

спеціальна техніка – 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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