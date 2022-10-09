ЗСУ знищили ще 440 окупантів, 14 російських танків та гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати РФ у війні проти сягнули 62 500 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували 440 окупантів, повідомляє Генштаб вранці 9 жовтня.
Збройні сили України також знищили ще 14 танків ворога, 22 бойові броньовані машини, 18 артсистем, збили гелікоптер, сім дронів та крилату ракету.
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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 9 жовтня:
- особовий склад – близько 62 500 (+440) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 486 (+14);
- бойові броньовані машини – 5 133 (+22);
- артилерійські системи – 1 477 (+18);
- РСЗВ – 348 (+3);
- засоби ППО – 180;
- літаки – 266;
- гелікоптери – 235 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 086 (+7);
- крилаті ракети ‒ 247 (+1);
- кораблі/катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 890 (+15);
- спеціальна техніка – 136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.
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