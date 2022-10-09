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Факти / Україна

ЗСУ знищили ще 440 окупантів, 14 російських танків та гелікоптер

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати РФ у війні проти сягнули 62 500 у живій силі, зокрема за останню добу українські захисники ліквідували 440 окупантів, повідомляє Генштаб вранці 9 жовтня.

Збройні сили України також знищили ще 14 танків ворога, 22 бойові броньовані машини, 18 артсистем, збили гелікоптер, сім дронів та крилату ракету.

 

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Орієнтовні втрати Росії з 24 лютого до 9 жовтня:

  • особовий склад – близько 62 500 (+440) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 486 (+14);
  • бойові броньовані машини – 5 133 (+22);
  • артилерійські системи – 1 477 (+18);
  • РСЗВ – 348 (+3);
  • засоби ППО – 180;
  • літаки – 266;
  • гелікоптери – 235 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 086 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 247 (+1);
  • кораблі/катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 890 (+15);
  • спеціальна техніка – 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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