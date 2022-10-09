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Факты / Україна

ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов, 14 российских танков и вертолет

Валентина Летяк, редактор ленты
Російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ в войне против достигли 62 500 в живой силе, в том числе за последние сутки украинские защитники ликвидировали 440 оккупантов, сообщает Генштаб утром 9 октября.

Вооруженные силы Украины также уничтожили еще 14 танков врага, 22 боевых бронированных машин, 18 артсистем, сбили вертолет, семь дронов и крылатую ракету.

Ориентировочные потери России с 24 февраля по 9 октября:

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  • личный состав – около 62 500 (+440) человек ликвидировано;
  • танки – 2 486 (+14);
  • боевые бронированные машины – 5 133 (+22);
  • артиллерийские системы – 1 477 (+18);
  • РСЗО – 348 (+3);
  • средства ПВО – 180;
  • самолеты – 266;
  • вертолеты – 235 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 086 (+7);
  • крылатые ракеты – 247 (+1);
  • корабли/катера ‒ 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 890 (+15);
  • специальная техника – 136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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