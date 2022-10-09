ВСУ уничтожили еще 440 оккупантов, 14 российских танков и вертолет
Фото: Генштаб ВСУ
Потери РФ в войне против достигли 62 500 в живой силе, в том числе за последние сутки украинские защитники ликвидировали 440 оккупантов, сообщает Генштаб утром 9 октября.
Вооруженные силы Украины также уничтожили еще 14 танков врага, 22 боевых бронированных машин, 18 артсистем, сбили вертолет, семь дронов и крылатую ракету.
Ориентировочные потери России с 24 февраля по 9 октября:
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- личный состав – около 62 500 (+440) человек ликвидировано;
- танки – 2 486 (+14);
- боевые бронированные машины – 5 133 (+22);
- артиллерийские системы – 1 477 (+18);
- РСЗО – 348 (+3);
- средства ПВО – 180;
- самолеты – 266;
- вертолеты – 235 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 086 (+7);
- крылатые ракеты – 247 (+1);
- корабли/катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 890 (+15);
- специальная техника – 136.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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