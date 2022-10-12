Жовтень, 11 в 21:34

Російська Федерація має бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Він нагадав, що в Україні протягом останніх днів кожен ранок починається з повітряних тривог на території більшості українських областей.

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– Росія здійснила запуски крилатих ракет з районів Каспійського та Чорного морів. Сьогодні в Україні діти знов не пішли в садочки, школи та університети. Всюди навчання онлайн. У цій війні ми не можемо знати, хто і що стане мішенню для російських ракет: діти чи дорослі. Освітній обʼєкт чи культурний. Обʼєкт критичної інфраструктури чи, наприклад, меморіал жертвам Голокосту. Для Росії все це однаково мішені, – сказав президент.

Зеленський додав, що зранку 11 жовтня Росія вдарила по будівлях Хортицької академії у Запорізькій області.

Президент додав, що уже більш ніж 2,6 тис. освітніх обʼєктів зруйновано або пошкоджено терористичними ударами Росії. Водночас загальна кількість пошкоджених російськими ударами обʼєктів культурної спадщини, культурних інституцій і релігійних споруд становить 540. Крім того, російські ракети зруйнували або пошкодили майже 200 храмів.

Український лідер звернувся до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО.

– Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні, – сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, оскільки це знецінює саму інституцію.

– Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО та із самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки, – сказав він.

Президент закликав також дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення світової історії та культури в Україні.

– Одним із кроків для цього має стати збереження історичного центру Одеси – прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі та джерела культури для мільйонів людей у різних країнах. Разом із партнерами ми підготували номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини. Це ми передаємо до ЮНЕСКО. І я звертаюся до вас із проханням ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси, – додав український лідер.

Він додав, що Росія зробила свідомий вибір – “протиставити себе всьому, що має значення для людства”.

Напередодні, 10 жовтня, окупанти здійснили масований ракетний удар по містах України. В результаті ворожих атак постраждали об’єкти критичної інфраструктури, в окремих областях почалися перебої з електропостачанням та мобільним зв’язком.