Октябрь, 11 в 21:34

Российская Федерация должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Он напомнил, что в Украине в течение последних дней каждое утро начинается с воздушных тревог на территории большинства украинских областей.

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— Россия осуществила запуски крылатых ракет из районов Каспийского и Черного морей. Сегодня в Украине дети снова не пошли в садики, школы и университеты. Повсюду обучение онлайн. В этой войне мы не можем знать, кто и что станет мишенью для российских ракет: дети или взрослые. Образовательный объект или культурный. Объект критической инфраструктуры или, например, мемориал жертвам Холокоста. Для России все это одинаково мишени, — сказал президент.

Зеленский добавил, что утром 11 октября Россия ударила по зданиям Хортицкой академии в Запорожской области.

Президент добавил, что уже более 2,6 тыс. образовательных объектов разрушены или повреждены террористическими ударами России. В то же время общее количество поврежденных российскими ударами объектов культурного наследия, культурных институтов и религиозных сооружений составляет 540. Кроме того, российские ракеты разрушили или повредили почти 200 храмов.

Украинский лидер обратился к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

— Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения вызывает в другой стране, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Россия не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия — Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку это обесценивает саму институцию.

— Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и из самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки, — сказал он.

Президент призвал также дать четкий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение мировой истории и культуры в Украине.

— Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы — прекрасного города, важного порта на Черном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах. Вместе с партнерами мы подготовили номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия. Это мы передаем в ЮНЕСКО. И я обращаюсь к вам с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы, — добавил украинский лидер.

Он добавил, что Россия сделала сознательный выбор — “противопоставить себя всему, что имеет значение для человечества”.

Накануне, 10 октября, оккупанты осуществили массированный ракетный удар по городам Украины. В результате вражеских атак пострадали объекты критической инфраструктуры, в отдельных областях начались перебои с электроснабжением и мобильной связью.