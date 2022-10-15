На Півдні України окупанти посилюють перевірки на блокпостах і викрадають людей

Жовтень, 15 в 8:37

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти посилюють перевірки на блокпостах, фільтраційні заходи стали жорсткіші.

Загарбники ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки. Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

У Скадовському та Херсонському районах російські військові викрали двох людей через їхню проукраїнську позицію.

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У центрі Херсона окупанти вкрали спецодяг, взуття та гроші в одному з офісів. У Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства забрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку, інше майно.

В Оперативному командування Південь запевнили, що всі факти злочинів на окупованій території ретельно фіксуються. Їх будуть розслідувати правоохоронні органи України, після чого матеріали передадуть до міжнародних правових інституцій.

На початку вересня українська розвідка повідомляла, що у тимчасово окупованому Енергодарі російські військові посилюють фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення.

Затриманих містян та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях.

Фото: ГУР