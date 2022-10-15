Таблетки Віагри з собою та ґвалтування дітей: в ООН назвали сексуальне насилля воєнною тактикою РФ

Жовтень, 15 в 1:07

Зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військовики в Україні, є частиною “воєнної стратегії” РФ.

Про це заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен.

Вона зазначила, що у росіян це “навмисна тактика з дегуманізації жертв”.

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– Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія, – говорить представниця ООН.

Також вона зауважила, що спогади жертв про сказане окупантами під час зґвалтування є підтвердженням того, що це “явно навмисна тактика дегуманізації жертви”.

За словами Паттен, “згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років”. Вона додала, що жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але також сексуального насильства зазнають чоловіки та хлопчики.