Це допомагає звільняти наших героїв: Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів

Жовтень, 16 в 23:47

Україні варто брати у полон якомога більше російських військових, аби повертати додому захисників, яких утримують у Росії.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв, – заявив він.

Крім того, голова держави подякував 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.

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