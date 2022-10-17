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Факти / Україна / Суспільство

У НАЗК пояснили, чи можуть посадовці отримати гроші за взяття у полон Гіркіна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гіркін
Фото: УНІАН

У Національному агенстві з питань запобігання корупції пояснили, чи можуть посадовці отримати гроші за взяття в полон військового злочинця Ігоря Гіркіна та як потрібно декларувати ці кошти.

За даними НАЗК, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування. Проте у декларації за 2022 рік обов’язково потрібно зазначити ці кошти як дохід.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що гарантує виплату $100 тис. за передачу російського терориста Ігоря Гіркіна в український полон.

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Відомо, що Гіркін ще з 2014 року активно бере участь в агресії Росії проти України. Зокрема, під його керівництвом захопили адмінбудівлі у Слов’янську та заявили про створення псевдореспубліки “ДНР”.

Він є одним з головних підозрюваних у справі про збиття Boeing 777 у Донецькій області. У НАЗК побажали вдалого “полювання” на російського воєнного злочинця.

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Джерело: НАЗК

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