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Факти / Україна

Росіяни не змогли паралізувати енергетику України масовими атаками – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росіяни не змогли паралізувати енергетику України масовими атаками – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна зберегла енергетичну стійкість після масових атак Росії, агресору не вдалося паралізувати енергетичну галузь.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за три дні російська армія завдала по українських цивільних та енергетичних об’єктах до 130 ударів ракетами та дронами-камікадзе.

– Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах, – повідомив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр зауважив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.

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– Це дозволило збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії, – додав він.

Зазначимо, що 10 та 11 жовтня російські окупанти обстріляли більшість регіонів України, влучивши зокрема в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Електропостачання було порушено практично по всій країні. У деяких регіонах виникли проблеми з водопостачанням.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за два дні масованого ракетного обстрілу Росії було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України.

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