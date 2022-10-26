Жовтень, 25 в 22:59

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єром Великої Британії Сунаком та запросив його відвідати Україну.

Про це він розповів під час вечірнього звернення за підсумками 25 жовтня.

Він розповів, що сьогодні Україна мала активний дипломатичний день, а заходи проходили на всіх рівнях – найвищому, урядовому, парламентському.

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Президент звернувся до учасників Берлінської конференції, присвяченої відбудові й модернізації нашої країни. Він наголосив, що Україна очікує конкретних рішень, оскільки наближається зима.

Крім того, Зеленський розповів, що у Хорватії на парламентському рівні почала роботу Кримська платформа.

– Ми обов’язково звільнимо Крим, ми повернемо цю частину нашої держави не тільки до загальноукраїнського простору, але й до загальноєвропейського. Сьогодні це вкотре підтвердили. І я вдячний усім нашим партнерам – а це майже 50 держав і міжнародних організацій, – які допомагають саме у парламентському форматі, – сказав він.

Володимир Зеленський також розповів, що мав змістовні переговори з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром, який прибув до України.

– Президент Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівщину – райони, які були в окупації. Його там застала повітряна тривога. І, власне, російський ракетний терор, застосування ворогом іранських дронів – це те, що було однією з основних тем на наших переговорах, – сказав президент України.

Він подякував Німеччині за надану систему протиповітряної оборони та додав, що очікує таких саме “ефективних та сучасних” систем.

Крім того, Володимир Зеленський перед записом відеозвернення провів розмову з новим прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

– Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться. Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам, – сказав президент.

Зеленський також запросив Ріші Сунака відвідати Україну.

Український лідер повідомив, що провів сьогодні зустріч із представниками єврейської спільноти – американської, європейської та, звісно, ізраїльської.

– Що швидше на нашій землі буде досягнуто мир завдяки українській перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам, зокрема й Близькому Сходу у своєму спільництві з Іраном. Вірю, що одного дня цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю – ми відчуваємо це, – сказав президент.

Він додав, що сторони обговорили захист історичної памʼяті в Україні та реалізацію будівництва меморіалу в Бабиному Яру.