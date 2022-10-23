G7 вимагає негайно звільнити з полону працівників Запорізької АЕС

Жовтень, 23 в 13:01

Представники G7 засудили неодноразові викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції, а також застосування інших форм тиску на тих працівників станції, що там залишаються.

– Ми рішуче відкидаємо ці нерозсудні, жорстокі, небезпечні дії та вимагаємо негайного звільнення затриманих, – зазначили представники Великої сімки.

G7 закликали Росію невідкладно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику – Україні, вивести весь російський персонал з об’єкта та припинити будь-які спроби переведення ЗАЕС під російське керування, що може становити ще більшу загрозу її безпеці.

Крім того, представники Групи семи запевнили, що ніколи не визнають спроби анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та рішуче засуджують контроль РФ над ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Зараз дивляться

– Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, зокрема цим ядерним об’єктом. ЗАЕС і електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними, – зазначили представники G7.

Нагадаємо, що 30 вересня російські окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Звільнити з полону його вдалось 3 жовтня.

За тиждень, 10 жовтня, в Енергоатомі заявили про викрадення російськими окупантами заступника гендиректора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.

А ще за тиждень, 17 жовтня, військові РФ затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

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Джерело: Federal Foreign Office