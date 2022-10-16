Небезпека атомної аварії на Запорізькій АЕС є високою, а ситуація з кожним тижнем лише погіршується.

Про це заявив голова НАЕК Енергоатом Петро Котін в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Він зазначив, що тривалі перебої з електроживленням можуть призвести до другої Фукусіми (атомна катастрофа на японській АЕС, де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів).

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– Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках, – сказав Котін.

Голова Енергоатому також розповів про те, як окупанти тероризують співробітників Запорізької АЕС.

За його словами, близько ста працівників станції було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося.

– Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір – або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур. Людям заборонено залишати межі АЕС, – розповів Котін.

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції.

Зазначимо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції.

Під час чергової атаки в ніч на 12 жовтня війська РФ пошкодили останню лінію зв’язку АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого станція була знеструмлена.

Згодом фахівці відновили резервне живлення Запорізької АЕС.

Фото: Енергоатом