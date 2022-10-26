Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єром Британії Ріші Сунаком та запросив його відвідати Україну. Раніше цього ж дня Сунак очолив уряд Сполученного Королівства.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без водопостачання на 10−15 років.

Україну запросили на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО.

США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць.