Деокупація селищ на Донеччині та обстріл Росією Дніпра: що відбувається на 245-й день війни (онлайн)
Україну вперше з 24 лютого відвідав німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він відвідав Чернігівщину, допомогу у відбудові якої пропонує Німеччина.
Українські Збройні сили звільнили чотири села біля лінії Сватово-Кремінна на Донбасі.
Окупанти обстріляли Дніпро, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них вагітна жінка. Ще троє шпиталізовані.
МАГАТЕ частково заперечила версію Росії про “брудну бомбу” в Україні, втім надіслало представників організації для уточнення даних.
В Мінреінтеграції закликали українців не повертатись з з-за кордону до весни, оскільки зима буде важкою.
Журналісти-розслідувачі Bellingcat оприлюднили матеріал про секретну групу в Росії, яка керує запуском крилатих ракет в Україну.
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