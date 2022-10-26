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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Деокупація селищ на Донеччині та обстріл Росією Дніпра: що відбувається на 245-й день війни (онлайн)

Деокупація селищ на Донеччині та обстріл Росією Дніпра: що відбувається на 245-й день війни (онлайн)

Україну вперше з 24 лютого відвідав німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він відвідав Чернігівщину, допомогу у відбудові якої пропонує Німеччина.

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23:59 - 25 жовтня

Папа Римський Франциск порівняв нинішню ситуацію у світі з Карибської кризою, яка мала місце 60 років тому, а також закликав політиків докласти дипломатичних зусиль, щоб запобігти загрозі ядерної війни через події в Україні.

Про це він заявив у вівторок, 25 жовтня, на зустрічі лідерів світових релігій.

– Сьогодні, по суті, очевидною є загроза того, чого ми боялися, і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і випробовувати, – сказав він.

Понтифік засудив сьогоднішній “похмурий сценарій” та зазначив, що плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів.

– Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу та зневаги, і це в Європі, на тому ж континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн. З того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі, проте ситуація, яку зараз переживає світ, особливо драматична, – додав Папа Римський.

Джерело: Голос Америки

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