Мінус вертоліт і штурмовик за 40 хвилин: ЗСУ приземлили ворожі Ка-52 та Су-25

Жовтень, 27 в 11:13

Уранці 27 жовтня українські захисники протягом 40 хвилин ліквідували вертоліт та штурмовик армії РФ.

Обидві ворожі цілі було знищено в Херсонській області.

Спершу близько 08:00 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь збив російський ударний вертоліт Ка-52.

Зараз дивляться

А вже за 40 хвилин одеські зенітники приземлили ворожий штурмовик Су-25.

– Ранок гарних новин, – прокоментували бездоганну роботу українських військових у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що пізно увечері 26 жовтня українські військові протягом двох годин знищили одразу 20 ворожих цілей – 19 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців