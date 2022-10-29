Черговий обмін полоненими: додому повернулися ще 52 українці

Жовтень, 29 в 15:27

В суботу, 29 жовтня, в рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 українців, серед яких зокрема двоє бійців Азову, повідомиа глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Вдалося звільнити 52 наших людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома Азовцями, 18 – з ВМС, восьмеро – з ДПСУ, дев’ятеро із ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних, – уточнив він.

Єрмак розповів, що вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на Азовсталі, та молодого військового хірурга 65 військового мобільного шпиталю.

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Повернули також морпіха, дружина якого нещодавно також звільнена з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще – моряка з острова Зміїний та кількох військовиз, захоплених у полон у Чорнобильській зоні.

Це вже 29-й обмін полоненими від початку повномасштабної війни. З російського полону вдалося звільнити 1 030 українців, серед них 101 цивільний.

Фото: Андрій Єрмак