Жовтень, 29 в 12:02

Російський військовий, який зараз перебуває на території Донеччини, пожалівся своїм рідним, що йому немає чого пити та їсти.

Перехоплення розповів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, на питання матері як справи окупант відповів, що не дуже добре: немає ні питної води, ні їжі.

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А ще загарбник розповів, що військовослужбовці його підрозділу намагалися втекти, але їх упіймали.

Окупант також розповів, що командири виставляють їх з автоматами проти танків.

– Це взагалі божевілля… Командири всі в гі*но п’яні. Ходять … Вони відразу тікають, зв’язку з ними немає … У них все є (їжа, вода), ми ж бачимо. А в нас немає нічого. Ми вже з калюжі пили. Я ось тиждень уже в туалет не ходжу, бо нічим навіть… Страшно, страшно, капець. Ну, а що робити? – бідкається окупант.

А ще він просить своїх рідних нікому нічого не розповідати, інакше можуть забрати до в’язниці.

Російський солдат розповів матері, що в одному їхньому загоні було 100 осіб – вижило лише двоє.

– Тут таке бл**ство відбувається. Воюй як хочеш – 20 осіб проти 2-х тисяч, – каже окупант.

Раніше інший окупант у розмові з дружиною теж розповів, що їжі ніякої немає, навіть доводиться з поля їсти порослу пшеницю.