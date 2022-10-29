Мы пили воду из лужи: оккупант жалуется родственникам на отсутствие воды и пищи
Российский военный, который сейчас находится на территории Донецкой области, пожаловался своим родным, что ему нечего пить и есть.
Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, на вопрос матери Как дела? оккупант ответил, что не очень хорошо: нет ни питьевой воды, ни еды.
А еще захватчик рассказал, что военнослужащие его подразделения пытались сбежать, но их поймали.
Оккупант также рассказал, что командиры выставляют их с автоматами против танков.
— Это вообще безумие… Командиры все в го*но пьяные. Ходят… Они сразу убегают, связи с ними нет… У них все есть (еда, вода), мы же видим. А у нас ничего нет.
Мы уже из лужи пили. Я вот неделю уже в туалет не хожу, потому что нечем даже… Страшно, страшно, капец. Ну, а что делать? — жалуется оккупант.
А еще он просит своих родных никому ничего не рассказывать, иначе могут забрать в тюрьму.
Российский солдат рассказал матери, что в одном их отряде было 100 человек — выжило только двое.
— Тут такое бл**ство происходит. Воюй как хочешь — 20 человек против 2 тыс., — говорит оккупант.
Раньше другой оккупант в разговоре с женой тоже рассказал, что еды никакой нет, даже приходится с поля есть поросшую пшеницу.