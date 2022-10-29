Октябрь, 29 в 12:02

Российский военный, который сейчас находится на территории Донецкой области, пожаловался своим родным, что ему нечего пить и есть.

Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на вопрос матери Как дела? оккупант ответил, что не очень хорошо: нет ни питьевой воды, ни еды.

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А еще захватчик рассказал, что военнослужащие его подразделения пытались сбежать, но их поймали.

Оккупант также рассказал, что командиры выставляют их с автоматами против танков.

— Это вообще безумие… Командиры все в го*но пьяные. Ходят… Они сразу убегают, связи с ними нет… У них все есть (еда, вода), мы же видим. А у нас ничего нет. Мы уже из лужи пили. Я вот неделю уже в туалет не хожу, потому что нечем даже… Страшно, страшно, капец. Ну, а что делать? — жалуется оккупант.

А еще он просит своих родных никому ничего не рассказывать, иначе могут забрать в тюрьму.

Российский солдат рассказал матери, что в одном их отряде было 100 человек — выжило только двое.

— Тут такое бл**ство происходит. Воюй как хочешь — 20 человек против 2 тыс., — говорит оккупант.

Раньше другой оккупант в разговоре с женой тоже рассказал, что еды никакой нет, даже приходится с поля есть поросшую пшеницу.