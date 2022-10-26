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Факти / Україна

ЗСУ встановили прапор України у Невському на Луганщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ встановини український прапор у селі Невське на Луганщині

Збройні сили України встановили український прапор у селі Невське на Луганщині.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

– Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо! – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що населений пункт Невське розташований на кордоні Луганської та Харківської областей.

У понеділок, 24 жовтня, у Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Донбасі.

Серед них було село Невське, а також Кармазинівка, М’ясожарівка Луганської області та Новосадове на Донеччині.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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