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Факти / Україна

Готувались до нападу: біля Майорська за добу ліквідували 300 окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готувались до нападу: біля Майорська за добу ліквідували 300 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Напередодні в районі населеного пункту Майорськ, що на Донеччині, воїни Збройних сил України знищили близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські підрозділи Сил оборони завдали точкового вогневого удару по загарбниках.

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Ще близько 60 легкопоранених загарбників наступного дня госпіталізували до медичних закладів окупованої Горлівки.

У Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військовослужбовців армії РФ, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

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Крім того, наша авіація впродовж минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та техніки, а також позиціях комплексів ППО ворога. На різних напрямках наші підрозділи збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА окупантів.

Ракетні війська – та артилеристи за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 248 днів.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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