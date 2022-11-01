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Факты / Україна

МАГАТЭ начало проверку объектов Украины после заявлений РФ о “грязной бомбе” — Гросси

Валентина Чорна, редактор ленты
магате
Фото: Depositphotos

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже приступили к обзору двух ядерных объектов Украины на фоне обвинений РФ о “грязной бомбе”.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, проверка “в скором времени завершится”, и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

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Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Британии и Турции, которым рассказал, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.

Чтобы опровергнуть выдумки Москвы, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально пригласил в Украину экспертов МАГАТЭ.

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке “грязной бомбы”.

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Источник: IAEA

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