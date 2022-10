Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже приступили к обзору двух ядерных объектов Украины на фоне обвинений РФ о “грязной бомбе”.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, проверка “в скором времени завершится”, и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

DG Grossi said IAEA safeguards inspectors had begun – and would soon complete – verification activities at two locations in #Ukraine, following a request from the ???????? government. Later this week he will provide his initial conclusions from these activities.

