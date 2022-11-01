МАГАТЭ начало проверку объектов Украины после заявлений РФ о “грязной бомбе” — Гросси
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже приступили к обзору двух ядерных объектов Украины на фоне обвинений РФ о “грязной бомбе”.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, проверка “в скором времени завершится”, и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.
DG Grossi said IAEA safeguards inspectors had begun – and would soon complete – verification activities at two locations in #Ukraine, following a request from the ???????? government. Later this week he will provide his initial conclusions from these activities.
— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 31, 2022
Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Британии и Турции, которым рассказал, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.
Чтобы опровергнуть выдумки Москвы, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально пригласил в Украину экспертов МАГАТЭ.
В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке “грязной бомбы”.
Источник: IAEA