Угорщина спростувала слова Путіна щодо наявності у неї територіальних претензій до України
Фото: Pixabay
Міністерство закордонних справ Угорщини закликає президента Росії Володимира Путіна припинити вогонь замість озвучення заяв, які посилюють конфлікт.
Про це повідомляє місцеве видання Index.
– Ми не вважаємо правильними заяви, які поглиблюють воєнний конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню та мирні переговори, – сказали у міністерстві у відповідь на заяву Путіна про те, що нібито Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.
Зазначимо, що влада Румунії та Польщі швидко відреагувала на слова Путіна і виступила зі спростуванням цієї заяви.
Зараз дивляться
У свою чергу уряд Угорщини мовчав, лише в неділю журналісти змогли отримати коментар МЗС.
Джерело: Index