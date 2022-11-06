Листопад, 06 в 21:03

Міністерство закордонних справ Угорщини закликає президента Росії Володимира Путіна припинити вогонь замість озвучення заяв, які посилюють конфлікт.

Про це повідомляє місцеве видання Index.

– Ми не вважаємо правильними заяви, які поглиблюють воєнний конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню та мирні переговори, – сказали у міністерстві у відповідь на заяву Путіна про те, що нібито Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Зазначимо, що влада Румунії та Польщі швидко відреагувала на слова Путіна і виступила зі спростуванням цієї заяви.

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У свою чергу уряд Угорщини мовчав, лише в неділю журналісти змогли отримати коментар МЗС.

Джерело: Index