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Угорщина спростувала слова Путіна щодо наявності у неї територіальних претензій до України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Угорщина спростувала слова Путіна щодо наявності у неї територіальних претензій до України
Фото: Pixabay

Міністерство закордонних справ Угорщини закликає президента Росії Володимира Путіна припинити вогонь замість озвучення заяв, які посилюють конфлікт.

Про це повідомляє місцеве видання Index.

– Ми не вважаємо правильними заяви, які поглиблюють воєнний конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню та мирні переговори, – сказали у міністерстві у відповідь на заяву Путіна про те, що нібито Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Зазначимо, що влада Румунії та Польщі швидко відреагувала на слова Путіна і виступила зі спростуванням цієї заяви.

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У свою чергу уряд Угорщини мовчав, лише в неділю журналісти змогли отримати коментар МЗС.

Джерело: Index

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