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Венгрия опровергла слова Путина о наличии у нее территориальных претензий к Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Венгрия опровергла слова Путина о наличии у нее территориальных претензий к Украине
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Венгрии призывает президента России Владимира Путина прекратить огонь вместо озвучивания заявлений, которые усугубляют конфликт. 

Об этом сообщает местное издание Index.

– Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры, – сказали в министерстве в ответ на заявление Путина о том, что якобы у Польши, Румынии и Венгрии тоже могут быть территориальные претензии к Украине.

Отметим, что власти Румынии и Польши быстро отреагировали на слова Путина и выступили с опровержением этого заявления. 

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В свою очередь правительство Венгрии сохраняло молчание, лишь в воскресенье журналисты смогли получить комментарий МИДа.

Источник: Index

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