Венгрия опровергла слова Путина о наличии у нее территориальных претензий к Украине
Министерство иностранных дел Венгрии призывает президента России Владимира Путина прекратить огонь вместо озвучивания заявлений, которые усугубляют конфликт.
Об этом сообщает местное издание Index.
– Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры, – сказали в министерстве в ответ на заявление Путина о том, что якобы у Польши, Румынии и Венгрии тоже могут быть территориальные претензии к Украине.
Отметим, что власти Румынии и Польши быстро отреагировали на слова Путина и выступили с опровержением этого заявления.
В свою очередь правительство Венгрии сохраняло молчание, лишь в воскресенье журналисты смогли получить комментарий МИДа.
Источник: Index