Ворог випустив по Сумщині 203 снаряди та міни: загинула жінка

Листопад, 06 в 23:09

За день, 6 листопада, російські військові випустили по Сумщині 203 снаряди та міни, в результаті чого загинула жінка, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Під ударом опинились Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

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Найбільше “прильотів” зазнала Хотінська громада. Там окупанти вдарили 32 рази із САУ, 40 разів із РСЗВ та 30 з гранатомету. Наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах через атаки були пошкоджені дві електроопори.

По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після – ще 30.

– Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби, – повідомив Живицький.

Фото: ГУР