Враг выпустил по Сумщине 203 снаряда и мины: погибла женщина

Ноябрь, 06 в 23:09

За день, 6 ноября, российские военные выпустили по Сумщине 203 снаряда и мины, в результате чего погибла женщина, еще одна получила ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Под ударом оказались Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины.

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Больше всего “прилетов” было в Хотинской общине. Там оккупанты ударили 32 раза из САУ, 40 раз из РСЗО и 30 из гранатомета. Последствия уточняются. В Середино-Будской и Белопольской общинах из-за атак были повреждены две электроопоры.

По Ворожбянской общине оккупанты сначала выпустили 42 снаряда, а после — еще 30.

– Одна женщина погибла, еще одна ранена. В настоящее время уже известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных сооружениях, двух летних кухнях, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилях, линиях электропередач и газовых трубах, — сообщил Живицкий.

Фото: ГУР