Подоляк назвав умову для початку переговорів із РФ

Листопад, 07 в 18:32

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не відмовляється проводити з Російською Федерацією переговори, проте для їхнього початку існує одна важлива умова – виведення російських військ з нашої території.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у мікроблозі Twitter в понеділок, 7 листопада.

– Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України. 2. Далі – все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні, – повідомив радник.

Він додав, що українська влада конструктивна у своїй оцінці – нам доведеться говорити з наступним лідером Росії.

Зараз дивляться

Раніше La Repubblica опублікувала матеріал, в якому стверджується, що НАТО та США нібито обговорюють можливе вікно для переговорів з РФ після звільнення Україною Херсона та “підштовхують” до такого рішення Київ.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.