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Факты / Україна

Подоляк назвал условие для начала переговоров с РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не отказывается проводить переговоры с Российской Федерацией, однако для их начала существует одно важное условие – вывод российских войск с нашей территории.

Об этом Подоляк написал на своей странице в микроблоге Twitter в понедельник, 7 ноября.

– Нужно понимать, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины. 2. Дальше – все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет, – сообщил советник.

Он добавил, что украинские власти конструктивны в своей оценке – нам придется говорить со следующим лидером России.

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Ранее La Repubblica опубликовала материал, в котором утверждается, что НАТО и США якобы обсуждают возможное окно для переговоров с РФ после освобождения Украиной Херсона и “подталкивают” к такому решению Киев.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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