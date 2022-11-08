Вибухи на Дніпропетровщині, Полтавщині та звільнення 50% окупованих територій: 258-ма доба війни (онлайн)
Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині щодня гинуть сотні окупантів.
Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
До Києва з візитом незабаром прибуде новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
За даними розвідки, у Росії залишилося всього 120 ракет типу Іскандер.
Російські військові посилюють оборону на Херсонському напрямку та самого обласного центру, що говорить про те, що вони не думають відходити зі своїх позицій.
Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– Абсолютно не схоже, щоб вони не могли протриматись 3-4 дні. Вони можуть протриматися 3-4 місяці за певних умов. Вони стоять у міцній обороні, вона посилюється щодня. Інша річ, що туди дуже багато мобілізованих завозять і намагаються вивезти кадрові пошарпані частини. Але там і кадрових залишається достатньо. При чому достатньо агресивних, десантники там, які мають бажання повоювати, – заявив радник.