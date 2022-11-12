В Україні може збільшитися кількість годин без світла: у ДТЕК назвали причину

Листопад, 11 в 23:53

Світло у Києві з настанням холодів можуть відключати на більшу кількість часу, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на тому самому рівні, що й зараз.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Якщо діятимуть ті обмеження мережі, які є зараз і які призводять до обмежень електропостачання умовно по 4 години 3 рази на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію може бути трохи довшим, – каже він.

При цьому він підкреслив, що не готовий сказати, наскільки довшими можуть бути відключення, але хотів би звернути увагу на те, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.

Зараз дивляться

– Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5-7 градусів пониження температури це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження будуть більшими, і дефіцит потужностей зростатиме, – пояснив він.

Крім того, Сахарук зазначив, що потрібно буде шукати шляхи, щоб з одного боку не залишити споживачів без світла, а з іншого не допустити аварій у мережі через навантаження.

– Ми намагатимемося скоротити тривалість відключень, якщо системний оператор Укренерго збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва, – заявив він.

Також Сахарук зазначив, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих атак РФ протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних об’єктах у ніч на 11 листопада, Київ та область, а також низка інших областей має обмеження пропускної спроможності мереж.