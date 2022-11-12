В Україні може збільшитися кількість годин без світла: у ДТЕК назвали причину
Світло у Києві з настанням холодів можуть відключати на більшу кількість часу, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на тому самому рівні, що й зараз.
Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
– Якщо діятимуть ті обмеження мережі, які є зараз і які призводять до обмежень електропостачання умовно по 4 години 3 рази на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію може бути трохи довшим, – каже він.
При цьому він підкреслив, що не готовий сказати, наскільки довшими можуть бути відключення, але хотів би звернути увагу на те, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.
– Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5-7 градусів пониження температури це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження будуть більшими, і дефіцит потужностей зростатиме, – пояснив він.
Крім того, Сахарук зазначив, що потрібно буде шукати шляхи, щоб з одного боку не залишити споживачів без світла, а з іншого не допустити аварій у мережі через навантаження.
– Ми намагатимемося скоротити тривалість відключень, якщо системний оператор Укренерго збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва, – заявив він.
Також Сахарук зазначив, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих атак РФ протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних об’єктах у ніч на 11 листопада, Київ та область, а також низка інших областей має обмеження пропускної спроможності мереж.