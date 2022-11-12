В Украине может увеличиться количество часов без света: в ДТЭК назвали причину

Ноябрь, 11 в 23:53

Свет в Киеве с наступлением холодов могут отключать на большее количество времени, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Если будут действовать те сетевые ограничения, которые есть сейчас и которые приводят к ограничениям электроснабжения условно по 4 часа 3 раза в сутки, если до холодов не будет увеличена пропускная способность сетей в Киев, то, возможно, время, в течение которого может быть отключена электроэнергия, может быть немного дольше, – говорит он.

При этом он подчеркнул, что не готов сказать, насколько длительнее могут быть отключения, но хотел бы обратить внимание, что с понижением температуры повышается потребление электричества.

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— Когда будет снижаться температура, потребление будет расти. Каждые 5-7 градусов понижения температуры это в среднем плюс 10% потребления. Нагрузка будет больше, и дефицит мощности будет расти, – пояснил он.

Кроме того, Сахарук отметил, что нужно будет искать пути, чтобы с одной стороны не оставить потребителей без света, а с другой не допустить аварий в сети из-за перегрузки.

— Мы будем пытаться сократить продолжительность отключений, если системный оператор Укрэнерго будет увеличивать возможность передачи электроэнергии в Киев, – заявил он.

Также Сахарук отметил, что из-за масштабных разрушений энергосистемы в результате массированных атак РФ в течение октября, к которым добавились удары по инфраструктурным объектам в ночь на 11 ноября, Киев и область, а также ряд других областей имеет ограничение пропускной способности сетей.