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Факти / Україна

РФ почала відведення техніки з Чаплинки ще наприкінці жовтня – супутникові знімки

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ почала відведення техніки з Чаплинки ще наприкінці жовтня – супутникові знімки

Ще наприкінці жовтня російські військові могли почати відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки Херсонської області.

Таку думку висловив керівник Bellingcat Христо Грозєв, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

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На них видно, що з 11 до 27 жовтня на двох основних майданчиках військової бази росіян кількість техніки значно зменшилась.

Це може вказувати на те, що окупанти розпочали її вивозити задовго до публічної заяви про відступ військ РФ з правого берега Дніпра. Зокрема, на військовій базі біля Чаплинки розташовувалися ударні вертольоти Ка-52.

Христо Грозєв пояснив, що це важливо, оскільки показує відступи росіян далеко за Дніпро. За його словами, це зробить тактичну підтримку будь-яких атак Херсону майже неможливою і аналогічно завадить на Запорізькому напрямку.

Також розслідувач наголосив, що Чаплинка розташована за 80 км на схід від Херсону. Тепер вона у межах досяжності HIMARS.

Фото: Deep State

До слова, раніше колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес повідомив, що після звільнення Херсону HIMARS, які встановлять там Збройні сили України, дострілюватимуть до підступів Кримського півострова.

Фото: ГУР

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