Листопад, 13 в 10:14

Ще наприкінці жовтня російські військові могли почати відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки Херсонської області.

Таку думку висловив керівник Bellingcat Христо Грозєв, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

Based on satellite photos, Russian military commentators note that Russia began evacuating its important military base in Chaplynka (hosting attack KA-52 copters) at the end of October. Chaplynka is 80 km East of Kherson city, and now within reach of HIMARs. pic.twitter.com/WcHiXFB7L4 — Christo Grozev (@christogrozev) November 12, 2022

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На них видно, що з 11 до 27 жовтня на двох основних майданчиках військової бази росіян кількість техніки значно зменшилась.

Це може вказувати на те, що окупанти розпочали її вивозити задовго до публічної заяви про відступ військ РФ з правого берега Дніпра. Зокрема, на військовій базі біля Чаплинки розташовувалися ударні вертольоти Ка-52.

Христо Грозєв пояснив, що це важливо, оскільки показує відступи росіян далеко за Дніпро. За його словами, це зробить тактичну підтримку будь-яких атак Херсону майже неможливою і аналогічно завадить на Запорізькому напрямку.

Також розслідувач наголосив, що Чаплинка розташована за 80 км на схід від Херсону. Тепер вона у межах досяжності HIMARS.

Фото: Deep State

До слова, раніше колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес повідомив, що після звільнення Херсону HIMARS, які встановлять там Збройні сили України, дострілюватимуть до підступів Кримського півострова.

Фото: ГУР