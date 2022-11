Ще наприкінці жовтня російські військові могли почати відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки Херсонської області.

Таку думку висловив керівник Bellingcat Христо Грозєв, опублікувавши відповідні супутникові знімки.

Based on satellite photos, Russian military commentators note that Russia began evacuating its important military base in Chaplynka (hosting attack KA-52 copters) at the end of October. Chaplynka is 80 km East of Kherson city, and now within reach of HIMARs. pic.twitter.com/WcHiXFB7L4

— Christo Grozev (@christogrozev) November 12, 2022