Годжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим

Листопад, 12 в 20:35

Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес повідомив, що після звільнення Херсона HIMARS, які встановлять там Збройні Сили України, дострілюватимуть до підступів Кримського півострова.

– HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як ліве крило контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії… звільнення Криму, – написав американський генерал.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон та правий берег області від російських окупантів. Українські захисники продовжують контрнаступ та деокупацію українських територій.

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