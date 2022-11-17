Підсумки Рамштайн-7 та розслідування щодо падіння ракет у Польщі: що відбувається на 267-й день війни (онлайн)

Українські військові мають докази того, що вибухи на території Польщі, в результаті яких загнули дві людини, не могли бути спричинені роботою української ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський та додав, що українська влада хотіла б спільного розслідування вибухів у Польщі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Польщі Анджей Дуда заявили, що наразі немає ознак, що Росія вчинила навмисний напад на територію країн НАТО.

Прем’єр Британії заявив, що у Польщі не впали б ракети та не було б людських жертв, якби російська агресія проти України.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.