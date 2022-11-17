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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Підсумки Рамштайн-7 та розслідування щодо падіння ракет у Польщі: що відбувається на 267-й день війни (онлайн)

Підсумки Рамштайн-7 та розслідування щодо падіння ракет у Польщі: що відбувається на 267-й день війни (онлайн)

Українські військові мають докази того, що вибухи на території Польщі, в результаті яких загнули дві людини, не могли бути спричинені роботою української ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський та додав, що українська влада хотіла б спільного розслідування вибухів у Польщі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Польщі Анджей Дуда заявили, що наразі немає ознак, що Росія вчинила навмисний напад на територію країн НАТО.

Прем’єр Британії заявив, що у Польщі не впали б ракети та не було б людських жертв, якби російська агресія проти України.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.

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00:28 - 17 листопада

На Запоріжжі російські військові пішли в атаку.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він наголошує, що подробиці поки що невідомі, але це може говорити про повернення російських окупантів до другої фази війни, коли вони відступили з півночі України та перекинули війська з-під Києва.

– Злі язики стверджують, що у Запорізькій області заворушилися – під Гуляйполем ворог пішов в атаку. Подробиці поки що невідомі, але, кажуть, може бути досить неприємно. Частково це ті, яких вивели із Херсона, частково – це ті, що там були, – повідомляє він.

Арестович стверджує, що наміри противника цілком зрозумілі та очікувані – війська будуть перекинуті для так званого звільнення Донецької та Луганської областей, щоб представити це як результат війни.

– Це те, що можна продати всередині Росії як політичний кінець війни. Тому російські війська постійно та послідовно намагатимуться захопити Донецьку та Луганську області і все кидатимуть туди, – повідомляє радник.

Так, “задум російського командування – наступ на Василькове та Павлоград Дніпропетровської області, щоб взяти у лещата Донецьку область”.

У зв’язку з цим не виключена нова спроба наступу на Павлоград з боку Харківської області.

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