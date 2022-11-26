Подоляк відповів Лаврову: Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо того, що український народ нібито “звільнять від неонацистських правителів, бо він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов’янськими братами”.
Так, Подоляк зазначив, що дикість російських заяв більше не викликає подиву у світу.
– Суб’єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду та поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал, – резюмував радник голови Офісу президента в суботу, 26 листопада.
Раніше Сергій Лавров заявляв, що Україна нібито “затягує вирішення конфлікту”. Подоляк у відповідь сказав, що війна триває через неготовність Російської Федерації припинити вбивства українців.