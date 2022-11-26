Листопад, 26 в 15:43

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо того, що український народ нібито “звільнять від неонацистських правителів, бо він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов’янськими братами”.

Так, Подоляк зазначив, що дикість російських заяв більше не викликає подиву у світу.

– Суб’єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду та поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал, – резюмував радник голови Офісу президента в суботу, 26 листопада.

Раніше Сергій Лавров заявляв, що Україна нібито “затягує вирішення конфлікту”. Подоляк у відповідь сказав, що війна триває через неготовність Російської Федерації припинити вбивства українців.