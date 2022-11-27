Листопад, 27 в 9:09

За минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 600 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Станом на 27 листопада російська армія втратила близько 87 310 своїх вояків.

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Інші втрати РФ у війні на 27.11.2022:

танків ‒ 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,

артилерійських систем – 1897 (+1) од,

РСЗВ – 395 од,

засобів ППО ‒ 209 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 531 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 163 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 277 днів. Де є загроза ракетного удару можна слідкувати на онлайн-карті повітряних тривог України.

Де тривають бої, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.