Мінус 600 окупантів та 20 одиниць техніки: втрати РФ за минулу добу
За минулу добу Сили оборони України ліквідували щонайменше 600 російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Станом на 27 листопада російська армія втратила близько 87 310 своїх вояків.
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Інші втрати РФ у війні на 27.11.2022:
- танків ‒ 2905 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
- артилерійських систем – 1897 (+1) од,
- РСЗВ – 395 од,
- засобів ППО ‒ 209 од,
- літаків – 278 од,
- гелікоптерів – 261 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 531 од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 277 днів. Де є загроза ракетного удару можна слідкувати на онлайн-карті повітряних тривог України.
Де тривають бої, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.