Минус 600 оккупантов и 20 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 600 российских военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По состоянию на 27 ноября российская армия потеряла около 87310 своих воинов.
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Другие потери РФ в войне на 27.11.2022:
- танков ‒ 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,
- РСЗО – 395 ед,
- средств ПВО ‒ 209 ед,
- самолетов – 278 ед,
- вертолетов – 261 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1) ед,
- крылатых ракет ‒ 531 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,
- специальная техника – 163 ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, что война в Украине длится уже 277 дней. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на онлайн-карте воздушных тревог Украины.
Где проходят бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.