Ноябрь, 27 в 9:09

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 600 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По состоянию на 27 ноября российская армия потеряла около 87310 своих воинов.

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Другие потери РФ в войне на 27.11.2022:

танков ‒ 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,

РСЗО – 395 ед,

средств ПВО ‒ 209 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1) ед,

крылатых ракет ‒ 531 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,

специальная техника – 163 ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, что война в Украине длится уже 277 дней. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на онлайн-карте воздушных тревог Украины.

Где проходят бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.