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Факты / Україна

Минус 600 оккупантов и 20 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 600 оккупантов и 20 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 600 российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По состоянию на 27 ноября российская армия потеряла около 87310 своих воинов.

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Другие потери РФ в войне на 27.11.2022:

  • танков ‒ 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 ед,
  • средств ПВО ‒ 209 ед,
  • самолетов – 278 ед,
  • вертолетов – 261 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1) ед,
  • крылатых ракет ‒ 531 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед,
  • специальная техника – 163 ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, что война в Украине длится уже 277 дней. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на онлайн-карте воздушных тревог Украины.

Где проходят бои, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

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