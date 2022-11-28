Листопад, 28 в 10:30

Міністерство оборони США розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні малогабаритних високоточних бомб, що встановлюються на ракети.

За даними ЗМІ, це дасть змогу Києву завдавати ударів далеко в тил Росії.

Пропоновані Boeing системи, що отримали назву “бомба малого діаметра наземного базування” (GLSDB), є одним із кількох проєктів із запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників США.

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GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Обидва компоненти поширені на складах США.

Вартість GBU-39 становить близько $40 тис., що робить систему GLSDB недорогою.

Як повідомляють джерела, постачання можуть розпочатися вже навесні 2023 року.

Дальність польоту GLSDB в 94 милі (150 км) дасть змогу Україні атакувати військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.