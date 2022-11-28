Як змінилась ситуація із ДТП з відключеннями світла та де найбільше аварій

Листопад, 28 в 21:19

Масові відключення світла в Україні після ракетних атак РФ призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник патрульної поліції Києва Андрій Молокоєдов.

– Приблизно на 55% збільшилась кількість аварій із постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшилися дорожні пригоди за участю пішоходів. Також більш ніж удвічі збільшилася їхня кількість на пішохідних переходах. Усього ж кількість аварій із загиблими збільшилася у шість разів, – зазначив Молокоєдов.

Нагадаємо, що раніше у Нацполіції пояснили, чи зросла злочинність на Київщині в умовах відсутності світла.