Обмін полоненими та вибухівка у посольствах України: що відбувається на 282-й день війни (онлайн)

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про початок відведення російських військ з окупованої території Запорізької області.

В Іспанії після теракту в посольстві України повідомили про виявлення ще декілька пакунків з вибухівкою. Вони були направлені, зокрема, в іспанську компанію, що постачає зброю Україні. Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що конверти з погрозами отримали ще три посольства України.

Верховна Рада надала військовим право на відпустки під час війни. Раніше вони мали право на перепочинок лише за поважних причин чи за сімейними обставинами.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив втрати української армії з початку війни. За його словами, вони складають 10-13 тис. військових.

Агентство Reuters повідомляє, що 1 грудня уряди країн ЄС попередньо домовилися про обмеження ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель.