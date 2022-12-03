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Факти / Україна

Литва передала Україні ще дві відремонтовані САУ Panzerhaubitze 2000

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Panzerhaubitze 2000
Фото: Depositphotos

Литва відремонтувала ще дві самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та вже доставила в Україну, а також боєприпаси до них.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Ще дві гаубиці Panzerhaubitze відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами, – написав він.

 

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Днями Анушаускас також повідомив, що уряд Литви виділив ще €13 млн для України, які витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Німецькі САУ PzH 2000 здатні вражати цілі на відстані понад 30 км. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри.

Боєкомплект гаубиці складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів.

Детальні технічні характеристики Panzerhaubitze 2000 дивіться в матеріалі на Фактах ICTV.

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