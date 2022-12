Литва передала Украине еще две отремонтированные САУ Panzerhaubitze 2000

Литва отремонтировала еще две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и доставила в Украину, а также боеприпасы к ним.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

– Еще две гаубицы Panzerhaubitze отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами, – написал он.

????????????????Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022