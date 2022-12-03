Литва передала Украине еще две отремонтированные САУ Panzerhaubitze 2000

Декабрь, 03 в 12:32

Литва отремонтировала еще две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и доставила в Украину, а также боеприпасы к ним.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

– Еще две гаубицы Panzerhaubitze отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами, – написал он.

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????????????????Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022

На днях Анушаускас также сообщил, что правительство Литвы выделило еще €13 млн для Украины, которые потратят на переселенцев и восстановление энергетики.

Немецкие САУ PzH 2000 способны поражать цели на расстоянии более 30 км. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра.

Боекомплект гаубицы состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Подробные технические характеристики Panzerhaubitze 2000 смотрите в материале на Фактах ICTV.