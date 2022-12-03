Грудень, 03 в 21:33

В Україні продовжують екстрено та аварійно вимикати світло в деяких регіонах, що викликано російськими атаками по інфраструктурі України. Втім деякі обленерго запровадили стабілізаційні графіки відключення світла для регіонів.

Наприклад, у Києві, Київській чи Донецькій областях тривають екстрені відключення світла. Водночас у Дніпропетровській області частина міста має стабілізаційні вимкнення електроенергії, а частина – аварійні.

Обленерго Миколаївської, Харківської, Львівської, Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Закарпатської та Івано-Франківської областей вже оприлюднили графіки планових стабілізаційних вимкнень електроенергії.

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Де та коли не буде світла 4 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Миколаївська область

Миколаївобленерго віднедавна почав також обмежувати електропостачання для абонентів області, тому оновив графіки обмеження споживачів.

У переліку, що був опублікований обленерго три стовпчики, де другий вказує на орієнтований час початку перерви подачі світла, а третій на час відновлення електропостачання.

Ознайомитись з часом та адресами відключень світла у Миколаївській області можна за цим посиланням.

Харківська область

Харківобленерго теж опублікувало графік погодинних вимкнень на 4 грудня.

Графік налічує 12 черг із погодинними відключеннями:

1 черга 14:00 — 17:00

2 черга 15:00 — 18:00

3 черга 17:00 — 20:00

4 черга 18:00 — 21:00

5 черга 19:00 — 22:00

6 черга 07:00 — 10:00

7 черга 08:00 — 11:00

8 черга 09:00 — 12:00

9 черга 10:00 — 13:00

10 черга 11:00 — 14:00

11 черга 12:00 — 15:00

12 черга 13:00 — 16:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

Львівобленерго вживає заходів для стабілізації ситуації в енергосистемі регіону, тому був сформований графік подачі електроенергії для споживачів.

Світло подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до призупинення постачання електроенергії.

Графік вимкнень світла для споживачів Львівобленерго розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оприлюднили оновлений графік відключень, розподілений на три групи.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Погодинні вимкнення світла застосовуватимуться виключно за вказівкою диспетчера, яким є Укренерго. Це відбуватиметься в разі необхідності збалансування української енергосистеми.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Операторами міста Дніпро та відповідної області є енергокомпанії Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

За даними ДТЕК, в регіоні відбуваються екстрені відключення світла, коли ж графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Втім, дізнатись про стан подачі електроенергії, якими оперує енергокомпанія, можна за цим посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за цим посиланням.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго продовжують діяти графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії, що стосуються міста Запоріжжя та Запорізького району (територіях Запорізької області, підконтрольних Україні).

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години із можливою невеликою затримкою. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги. Відключення розпочнуться о 00:00 із Третьої черги (подальший розклад можна дізнатись за цим посиланням).

З переліком адрес у чергах можна ознайомитись за цим посиланням.

Закарпатська область

Серед графіків Закарпаттяобленерго відсутній графік на 4 грудня, коли на сайті наявні планові перерви в електропостачанні за 3 та 5 грудня. Для ознайомлення з ними можна перейти за цим посиланням.

Крім того, в окремих населених пунктах області можуть діяти аварійні відключення, з переліком яким можна ознайомитись за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Для Прикарпаття на 4 грудня доведено нічний ліміт у 242 МВт та денний ліміт (з 06:00 до 24:00) – 330 МВт.

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, протягом доби, зважаючи на споживання, ліміти можуть змінюватись.

За її словами, відключення світла буде розподілено між трьома чергами, які мають відповідні підчерги. Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована черга №4.

Знеструмленою черга №4 буде з 08:00 до 13:00 та з 17:00 до 22:00.

Дізнатись про графік вимкнення світла для перших черг №1, №2 та №3 можна за цим посиланням.

Водночас дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком за цим посиланням, або у чатботі Viber за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 4 грудня.

Обласні регулятори публікують графіки стабілізаційних відключень день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Вінницяобленерго, Чернівціобленерго та Житомиробленерго.