Листопад, 09 в 17:46

Генеральний секретар північного Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг вражений навичками українських військових, які вони набули за кілька тижнів навчання у Великій Британії.

Про це він розповів після відвідин центру програми підготовки військових з України до Lydd Army Camp у Великій Британії.

Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чому вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні, – сказав він. Столтенберг.

Він подякував Сполученому Королівству, Канаді, Литві та “іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в захисті своєї країни”. Він відзначив високу участь Великобританії у цьому напрямі.

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Крім того, він подякував Сполученому Королівству та міністру оборони Бену Воллесу за те, як вони його прийняли.

Фото: НАТО