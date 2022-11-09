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Факти / Україна

Столтенберг вражений швидкістю навчання українських військових

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Столтенберг вражений швидкістю навчання українських військових

Генеральний секретар північного Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг вражений навичками українських військових, які вони набули за кілька тижнів навчання у Великій Британії.

Про це він розповів після відвідин центру програми підготовки військових з України до Lydd Army Camp у Великій Британії.

Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чому вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні, – сказав він. Столтенберг.

Він подякував Сполученому Королівству, Канаді, Литві та “іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в захисті своєї країни”. Він відзначив високу участь Великобританії у цьому напрямі.

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Крім того, він подякував Сполученому Королівству та міністру оборони Бену Воллесу за те, як вони його прийняли.

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Фото: НАТО

Джерело: Інтерфакс-Україна
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