Грудень, 02 в 11:17

Переміщення російських військових у Запорізькій області можуть свідчити про те, що російські сили не можуть захистити критично важливі райони на тлі ударів України по місцях зосередження російських сил і логістики.

Український Генеральний штаб повідомив 1 грудня, що російські війська вивели або наразі виводять особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного в Запорізькій області.

Генштаб також повідомив, що російська окупаційна влада в Бурчаку проводить перепис населення для підготовки до майбутніх заходів щодо так званої евакуації.

Зараз дивляться

Генеральний штаб повідомив, що в попередні дні українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських сил у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах у Запорізькій області.

– Російські сили, можливо, відводять особовий склад з позицій ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив посилених українських ударів на зосередження російської живої сили та техніки, – йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни.

Потенційне відведення військ з Пологів особливо примітне, оскільки місто розташоване на критично важливому перехресті доріг, і без контролю над цим перехрестям російським силам, ймовірно, буде складніше захищати Токмак від можливих українських операцій. Відхід із критичної позиції може свідчити про те, що російські сили не можуть захистити всю лінію фронту у Запорізькій області та визначають пріоритетні місця зосередження сил.

– Проте не менш імовірно, що армія РФ переорієнтує своє угруповання у Запорізькій області і може перекинути війська назад у ці населені пункти,- зазначають аналітики.

Російські сили тримають резерви у Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра у Херсонській області.