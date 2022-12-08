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Факти / Україна

До України прибула очільниця Червоного Хреста

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
До України прибула очільниця Червоного Хреста Мір'яна Сполярич

До України прибула президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич.

Очільниця МКЧХ оприлюднила в Twitter відео, як їде українськими містами.

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Відомо, що візит Мір’яни Сполярич розрахований на чотири дні.

Сьогодні в неї заплановані зустрічі з людьми в Миколаївській та Херсонській областях, а також із представниками МКЧХ в Україні.

– Мирні жителі в Україні платять величезну ціну в смертоносних бойових діях, – написала Мір’яна Сполярич.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Mirjana Spoljaric

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