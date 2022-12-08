До України прибула очільниця Червоного Хреста

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До України прибула президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич.

Очільниця МКЧХ оприлюднила в Twitter відео, як їде українськими містами.

I’ve arrived in Ukraine for a four-day visit: here civilians are paying an enormous price in the deadly hostilities. Today I’ll meet with people in Mykolayiv and Kherson Oblast who are facing a desperate winter – and meet the @ICRC_ua and @RedCrossUkraine teams working to help. pic.twitter.com/JW51RckVKM — Mirjana Spoljaric (@ICRCPresident) December 8, 2022

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Відомо, що візит Мір’яни Сполярич розрахований на чотири дні.

Сьогодні в неї заплановані зустрічі з людьми в Миколаївській та Херсонській областях, а також із представниками МКЧХ в Україні.

– Мирні жителі в Україні платять величезну ціну в смертоносних бойових діях, – написала Мір’яна Сполярич.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Mirjana Spoljaric