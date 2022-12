До України прибула очільниця Червоного Хреста

До України прибула президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич.

Очільниця МКЧХ оприлюднила в Twitter відео, як їде українськими містами.

I’ve arrived in Ukraine for a four-day visit: here civilians are paying an enormous price in the deadly hostilities.

Today I’ll meet with people in Mykolayiv and Kherson Oblast who are facing a desperate winter – and meet the @ICRC_ua and @RedCrossUkraine teams working to help. pic.twitter.com/JW51RckVKM

