Грудень, 08 в 1:58

Дефіцит електроенергії, що спостерігається в енергосистемі України через атаки Російської Федерації, протримається до весни, тож взимку доведеться дотримуватися графіків обмеження споживання.

З такою оцінкою щодо енергетичної ситуації в Україні в ефірі Суспільне.Новини виступив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише Інтерфакс-Україна.

– До кінця березня, на жаль, не вистачатиме достатньої кількості генерації, навіть якщо все буде відремонтовано. Тому будемо жити в таких графіках (обмеження споживання, – Ред.) до кінця осінньо-зимового періоду, що пояснюється високим попитом на електроенергію та обмеженими можливостями її генерації, – сказав він.

За його словами, зазвичай на початку або в середині квітня спостерігається суттєве зниження споживання, через що генерація з попитом буде збалансована. При цьому зазначені прогнози можуть бути актуальними за відсутності нових значних пошкоджень енергосистеми через російські обстріли.

Зараз дивляться

Дмитро Сахарук вважає, що темпи відновлення генерувальних і розподільчих об’єктів після атаки Росії 5 грудня можуть зайняти до десяти днів для виходу на рівень електрогенерації, який спостерігався до цієї атаки.

Експерт зазначив, що ситуація в різних регіонах відрізняється.

– Усі намагаються вкластися в графіки відключень, але, на жаль, не у всіх регіонах це вдається. До планових відключень додаються аварійні, щоб збалансувати попит і пропозицію в конкретному регіоні. Трапляються також відключення через локальні аварії у зв’язку з перевантаженням мереж, а також через погодні умови, що призводять, наприклад, до обмерзання ліній, – заявив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК каже, що баланс електроенергії в системі ускладнений піковими навантаженнями на мережі, коли споживачі одночасно використовують одразу кілька приладів після відсутності електрики. Через спроби увімкнути одразу кілька високозатратних приладів відбуваються точкові локальні перевантаження, каже він.

Енергетик вважає, що аварійні відключення можна виправити лише в тому разі, коли буде відновлено генерацію.

Сахарук заявив, що з боку Росії неодмінно слід очікувати на нові подібні атаки по енергосистемі України, однак також варто зважати на три важливі складові.

– По-перше, це підвищення якості ППО, над чим потрібно щохвилини працювати. По-друге, це фізичний захист енергооб’єктів, наприклад, за допомогою бетонних блоків, і вже не вперше обладнання, захищене простими цивільними засобами, було врятовано. По-третє, це здатність якомога швидше відновлювати енергосистему після ушкоджень, – каже експерт.

Енергетик також прокоментував енергопостачання у звільненій частині Херсонщини. За його словами, у цьому регіоні електрикою живиться вже близько 30 населених пунктів на півночі області. Щодо Херсона, то він був заживлений ще минулого тижня.

– Запрацювала Херсонська ТЕЦ, це добре. Більшість споживачів в обласному центрі вже зі світлом, незабаром подаватиметься тепло. Але рашисти дошкуляють обстрілами з лівого берега, і це ускладнює ситуацію, – зазначив він.

Виконавчий директор ДТЕК очікує, що найближчим часом будуть заживлені Берислав і прилеглі території, де працюють близько 50 енергетиків його енергокомпанії.

Раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що нові масовані ракетні обстріли армії РФ призвели до досить значних пошкоджень як для українських електростанцій, так і для наших підстанцій, які є частиною магістральної мережі.