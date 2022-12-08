Декабрь, 08 в 1:58

Дефицит электроэнергии, наблюдаемый в энергосистеме Украины из-за атак Российской Федерации, продержится до весны, поэтому зимой придется придерживаться графиков ограничения потребления.

С такой оценкой касательно энергетической ситуации в Украине в эфире Суспільне.Новини выступил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет Интерфакс-Украина.

— До конца марта, к сожалению, не будет хватать достаточного количества генерации, даже если все будет отремонтировано. Поэтому будем жить в таких графиках (ограничение потребления, — Ред.) до конца осенне-зимнего периода, что объясняется высоким спросом на электроэнергию и ограниченными возможностями ее генерации, – сказал он.

По его словам, обычно в начале или середине апреля наблюдается существенное снижение потребления, из-за чего генерация со спросом будет сбалансирована. При этом указанные прогнозы могут быть актуальны при отсутствии новых значительных повреждений энергосистемы из-за российских обстрелов.

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Дмитрий Сахарук считает, что темпы восстановления генерирующих и распределительных объектов после атаки России 5 декабря могут занять до десяти дней для выхода на уровень электрогенерации, которая наблюдалась до этой атаки.

Эксперт указал, что ситуация в разных регионах отличается.

— Все пытаются уложиться в графики отключений, но, к сожалению, не во всех регионах это удается. К плановым отключениям добавляются аварийные, чтобы сбалансировать спрос и предложение в конкретном регионе. Случаются также отключения из-за локальных аварий в связи с перегрузкой сетей, а также из-за погодных условий, приводящих, например, к обледенению линий, – заявил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК говорит, что баланс электроэнергии в системе усложнен пиковыми нагрузками на сети, когда потребители одновременно используют сразу несколько приборов после отсутствия электричества. Из-за попыток включить сразу несколько высокозатратных приборов происходят точечные локальные перегрузки, говорит он.

Энергетик считает, что аварийные отключения можно исправить лишь в том случае, когда будет возобновлена генерация.

Сахарук заявил, что со стороны России непременно следует ожидать новых подобных атак по энергосистеме Украины, однако также стоит учитывать три важных составляющих.

— Во-первых, это повышение качества ПВО, над чем нужно ежеминутно работать. Во-вторых, это физическая защита энергообъектов, например, с помощью бетонных блоков, и уже не первый раз оборудование, защищенное простыми гражданскими средствами, было спасено. В-третьих, это способность как можно скорее восстанавливать энергосистему после повреждений, – говорит эксперт.

Энергетик также прокомментировал энергоснабжение в освобожденной части Херсонщины. По его словам, в этом регионе электричеством запитано уже около 30 населенных пунктов на севере области. Касательно Херсона, то он был запитан еще на прошлой неделе.

— Заработала Херсонская ТЭЦ, это хорошо. Большинство потребителей в областном центре уже со светом, вскоре будет подаваться тепло. Но рашисты донимают обстрелами с левого берега, и это усложняет ситуацию, – отметил он.

Исполнительный директор ДТЭК ожидает, что в ближайшее время будут запитаны Берислав и близлежащие территории, где работают около 50 энергетиков его энергокомпании.

Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что новые массированные ракетные обстрелы армии РФ привели к достаточно значительным повреждениям как для украинских электростанций, так и для наших подстанций, являющихся частью магистральной сети.